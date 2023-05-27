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Giriş Tarihi: 27.5.2023 14:27

Trabzonspor'da Gbamin sakatlandı

DHA
Trabzonspor’da Gbamin sakatlandı

Süper Lig’in 36. haftasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor’da çalışmalar 3 oyuncu eksiğiyle sürdü. Bordo mavililerde Jean Philipe Gbamin, girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşayıp idmanı yarıda bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ıncı haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da, müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti.

Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan takımda, sol diz iç yan bağda esneme yaşadığı için tedavi gören Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Stefano Denswil ile kiralıktan dönen Abdülkadir Parmak izinli olduğu için idmana katılmadı.

GBAMIN İDMANI YARIDA BIRAKTI
Jean Philipp Gbamin, idmanda girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. Yaşadığı ağrı nedeniyle ayağı aksayan oyuncu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı. Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren oyuncu idmanı yarıda kesti. Bordo-Mavililer, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

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Trabzonspor'da Gbamin sakatlandı
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