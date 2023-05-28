Altınordu’da Kerim Alıcı çifte üzüntü yaşadı!

Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da kaldığı rezidansta yakalanan Kerim, yıkılan binanın enkazından sağ çıkmasına rağmen Hatayspor'dan takım arkadaşı Christian Atsu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatlarını kaybetmesiyle sarsıldı.

Yaşadığı büyük üzüntüyü az da olsa hafifletmek için sezonun kalan bölümünde futbol oynamaya devam etme kararı alan Kerim Alıcı, altyapısından yetiştiği Altınordu ile kiralırık olarak sözleşme imzaladı. Altınordu'da forma giydiği 10 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki defans oyuncusu, kırmızı-lacivertli kulübün 2'nci Lig'e düşmesiyle bu sezon ikinci kez darbe aldı. Kerim'in yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Hatyaspor'la sözleşmesi sürüyor.