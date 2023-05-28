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Giriş Tarihi: 28.5.2023 16:02

Beşiktaş'tan Andrei Ivan bombası!

Beşiktaş’tan Andrei Ivan bombası!

Rumen basını Beşiktaş’ın Romanya ekibi Craiova’da oynayan 26 yaşındaki sol kanat Andrei Ivan için teklifte bulunacağını öne sürdü. Rumen sol kanatın sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik yarışı veren Beşiktaş bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol kanat transferi yapması beklenen Beşiktaşile ilgili Rumen basınından bir iddia geldi. Pro Sport'un haberine göre Siyah-Beyazlılar'ın Universitatea Craiova forması giyen 26 yaşındaki Romanyalı sol kanat oyuncusu Andrei Ivan'a teklifte bulunacağını iddia etti.

GÜNEŞ SICAK BAKIYOR
Sözleşmesi sezon sonu sona erecek tecrübeli yıldızın takımdan ayrılmak istediği de ifade edildi. Beşiktaş'ın takımdan ayrılacak olan N'Koudou'nun yerini bu isimle doldurmak istediği de gelen haberler arasında.

Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş'inde bu transfere onay verdiği yönetimin de bonservis bedeli olmaması nedeniyle Ivan'a sıcak baktığı ifade ediliyor. Kanatlarda ve forvet pozisyonunda da görev yapabilen Ivan, bu sezon Romanya ekibi ile 25 lig maçına çıktı. Andrei Ivan bu karşılaşmalarda 10 gol, 2 asistle takımına 12 gollük skor katkısı yaptı.

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Beşiktaş'tan Andrei Ivan bombası!
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