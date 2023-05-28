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Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:30

Bright Osayi Samuel transfer kararını verdi!

Bright Osayi Samuel transfer kararını verdi!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel İngiltere'ye dönmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe, İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu ülkeden bazı kulüplerin, Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi.

Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi. Yönetim de Nijeryalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin, 2020-21 sezonunun devre arasında 500 bin Euro'ya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon Euro'luk gelir beklediği öğrenildi. Osayi Samuel'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 1 asisti bulunuyor.

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Bright Osayi Samuel transfer kararını verdi!
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