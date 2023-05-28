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Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:23

Kupa canavarı Kingsley Coman! 11 sezonda 11 şampiyonluk...

Kupa canavarı Kingsley Coman! 11 sezonda 11 şampiyonluk...

Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Kingsley Coman, profesyonel kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşadı.

Almanya Bundesliga'da üst üste 11. şampiyonluğunu elde eden Bayern Münih'te sol kanat oyuncusu Kingsley Coman, istatistikleri alt üst etti. İşte detaylar...

COMAN KARİYERİNDEKİ HER SEZON ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Bavyera ekibinin Fransız yıldızı Kingsley Coman, profesyonel kariyerindeki her sezonda şampiyonluk yaşayarak ilginç bir istatistiğe imza atmayı başardı.

İşte Coman'ın şampiyonluk yaşadığı takımlar ve yıllar:
12-13 PSG
13-14 PSG
14-15 Juventus
15-16 Bayern Münih
16-17 Bayern Münih17-18 Bayern Münih
18-19 Bayern Münih
19-20 Bayern Münih
20-21 Bayern Münih
21-22 Bayern Münih

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Kupa canavarı Kingsley Coman! 11 sezonda 11 şampiyonluk...
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