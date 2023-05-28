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Giriş Tarihi: 28.5.2023 16:08

Luton Town tarih yazarak Premier Lig'e yükseldi!

Luton Town tarih yazarak Premier Lig’e yükseldi!

Championship play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Luton Town, penaltılarda Coventry'i 5-4 yenerek 1991-1992 sezonunun ardından ilk kez Premier Lig'e yükseldi. Yeni sezonda dünyanın en iyi liginde boy gösterecek Luton Town, 200 milyon poundluk katılım bedeli alacak. Premier Lig'e yükselen diğer takımlar Burnley ve Sheffield United oldu.

İngiltere Championship play-off finalinde Coventry City ile Luton Town karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken, penaltılarda galibiyete ulaşan takım Luton Town oldu.

KASASINA EN AZ 200 MİLYON POUND KOYACAK
Luton Town, Burnley ve Sheffield United'ın ardından Premier Lig'e yükselen son takım oldu. Luton, Premier Lig'e katılım bedeli olarak en az 200 milyon poundu kasasına koymayı garantiledi.

Luton Town, 1991-1992 sezonunun ardından Premier Lig'e yükselirken, Coventry City ise 22 yıl sonra dünyanın en iyi ligine dönme şansını kaçırdı.

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Luton Town tarih yazarak Premier Lig'e yükseldi!
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