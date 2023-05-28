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Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:39

Önder Karaveli'nin yeni adresi belli oluyor!

Önder Karaveli’nin yeni adresi belli oluyor!

Beşiktaş sonrası Adanaspor'da teknik direktörlük yapan Önder Karaveli için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Önder Karaveli'nin TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın radarında olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak 12 maça çıkan Önder Karaveli, son olarak Adanaspor'u çalıştırmıştı. Turuncu-Beyazlılarda da sadece 8 müsabakada görev alan Önder Karaveli, yaklaşık 6 aydır boştaydı.

Öte yandan Önder Karaveli için sürpriz bir haber geçildi. DHA'ya göre 49 yaşındaki teknik adam, TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın gündeminde.

Erman Güraçar ile yollarını ayıracak olan Karşıyaka'nın Önder Karaveli'yi de listesine dahil ettiği bildirildi. Karaveli'nin yanı sıra Reha Erginer'in de bir diğer aday olduğu kaydedildi.

Karşıyaka'nın teknik direktör adayları arasında Reha Kapsal ve Mehmet Altıparmak'ın da olduğu belirtiliyor.

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Önder Karaveli'nin yeni adresi belli oluyor!
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