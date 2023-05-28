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Giriş Tarihi: 28.5.2023 16:10

Real Madrid'in gözü Roberto Firmino'da!

Real Madrid’in gözü Roberto Firmino’da!

Liverpool'a veda eden Roberto Firmino kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Adı Galatasaray'la da anılan Roberto Firmino için Real Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü.

Sekiz yıllık Liverpool serüvenini noktalayan Roberto Firmino transferinde yeni bir olasılık belirdi. Birçok Avrupa devinin radarında olan Firmino'ya bir talip daha çıktı. Galatasaray'a da yazılan Roberto Firmino kariyer imzasını atabilir. Fabrizio Romano'nun haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in listesine dahil oldu.

Haber detayında Real Madrid'in 4-5 forvet adayı olduğu bildirildi ve bu isimlere Roberto Firmino'nun da eklendiği kaydedildi. Bu sezon Liverpool formasıyla İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 32 maça çıkan Firmino, 12 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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Real Madrid'in gözü Roberto Firmino'da!
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