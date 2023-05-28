Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rodrigo Becao Kanarya’nın teklifini kabul etti!

Yeni sezonda Gustavo Henrique ve Serdar Aziz ile yolları ayırmayı, Attila Szalai için de iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünen Fenerbahçe, stoper avına çıkmıştı. Arayışlarından sonuç alan yönetim, bir süredir gündeminde tuttuğu Rodrigo Becao'yu ikna etmeyi başardı. 1 yıl daha anlaşması bulunan Udinese'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Brezilyalı oyuncu, menajerler üzerinden yapılan görüşmelerde sarı-lacivertlilere 'evet' dedi. Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçeli yetkililer, İtalyan kulübüyle transfer temaslarını başlattı.



İLK TEKLİF 5 MİLYON EURO



Çizme ekibinin, Rodrigo Becao için 15-20 milyon Euro düzeyinde bonservis beklentisi bulunuyordu. Ancak kontratının son senesine giren 27 yaşındaki oyuncu için bu rakamı oldukça fazla bulan Kanarya, pazarlıkları 5 milyon Euro'dan başlattı.



2019'da Bahia'dan Udinese'ye 1.6 milyon Euro'ya transfer olan Becao, sergilediği performansla İtalyan ekibinde parlamayı başardı. Başarılı savunmacı, bu sezon Serie A'da 28 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.