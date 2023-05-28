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Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:20 Son Güncelleme: 28.5.2023 15:25

Trabzonspor, Vaclav Jurecka ile görüşmelere başladı!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, Vaclav Jurecka ile görüşmelere başladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon öncesi forvet takviyesi de yapmak istiyor. Bu bağlamda Bordo-Mavililerin gündemine Vaclav Jurecka geldi.

Yeni sezon öncesi kadroda radikal değişikliklere gitmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet hattına da transfer yapacak olan Bordo-Mavililer, Çekyalı golcü için görüşmelere başladı. Nenad Bjelica'nın onayından geçen tecrübeli golcüyü, scout ekibi bir süredir yerinde takip ediyordu.

35 MAÇTA 26 GOL, 5 ASİSTİ VAR
Slavia'nın sezon başında kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme yaptığı Vaclav Jurecka bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Takımıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Jurecka 26 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Çekya Milli Takımı'nda da oynayan Vaclav Jurecka'nın henüz milli forma altında golü bulunmuyor.

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Trabzonspor, Vaclav Jurecka ile görüşmelere başladı!
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