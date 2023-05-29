Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arjantin usulü kutlama
Giriş Tarihi: 29.5.2023

Arjantin usulü kutlama

MEHMET ÖZCAN
Arjantin usulü kutlama

Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkılması halinde görenleri hayran bırakacak bir organizasyon yapılacak. Aslanlar lakaplı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadının açılışındaki 'Aslan hologramı' ile yapılan şov, Nef Stadyumu'na taşınacak. G.Saray şampiyon olursa, Fenerbahçe maçı öncesinde stat içinde dev bir aslan dolaşacak!

Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etse bile Fenerbahçe'yi düşünerek kutlamaları 4 Haziran'daki derbiye saklayacak. Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sarı-kırmızılı yetkililer de şampiyonluk kutlamasında aslanlı hologram fikri üzerinde yoğunlaştı.

52 BİN KİŞİ TRİBÜNDE
F.Bahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye de imza atacak. Başkent'te yarın oynanacak A.Gücü mücadelesinin 20.00'de başlayacak olması ve sonrasında Florya'ya dönüşün gece 03.00'ü bulacağı için bir kutlama planı yapılmadı.

AVRUPA'NIN ŞAMPİYONLARI

LA LİGA'DA ZAFER BARÇA'NIN
İspanya La Liga'da Barcelona, ligin bitimine 4 hafta kala Real Madrid'in önünde 14 puan farkla şampiyonluğunu ilan etti. Xavi, Barça'nın başında teknik direktör olarak ilk kez şampiyonluk yaşadı

MAN. CITY 9. KEZ ŞAMPIYON
Premier Lig'de mutlu sona ulaşan taraf İlkay Gündoğan'ın da formasını giydiği Manchester City oldu. Bu sezon Arsenal'in gerisinden gelen Gök Maviler, 9'uncu kez zafere uzandı.

MUTLU SON FEYENOORD'UN
Hollanda Ligi'nde milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, bu sezon kupayı alarak toplamda 16. şampiyonluğu ilan etti.

KUPA BEYİ BAYERN MÜNİH
Bundesliga'da kupa Bayern Münih'in oldu. Dortmund ile son haftaya yarışta giren Bavyera ekibi, Köln'ü yenip Dortmund da Mainz ile berabere kalınca ikili averajdan üst üste 11. kez mutlu sona ulaştı.

PSG HEGEMONYASI SÜRDÜ
Fransa'da yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, ipi göğüsleyip son 11 yılda 9. defa kupayı müzesine götürdü. Messi, Mbappe ve Neymarlı dev ekip, Lens'in önünde bu sevinci yaşadı.

ÇİZME'DE NAPOLİ 33 YIL SONRA
İtalya Serie A'da Napoli, 33 yıl sonra şampiyonluğunu erken ilan etti. Bu sezon gösterdiği performans ile beğenilerin odağındaki Çizme ekibi, Maradona'dan sonra ilk kez şampiyon oldu. Napoli, tarihinde 3. zaferine ulaştı.

BENFİCA ÖZLEMİNİ DİNDİRDİ
Santa Clara'yı 3-0 deviren Roger Schmidt'in takımı Benfica, Portekiz'de 4 yıl aradan sonra 38. kez şampiyonluğunu ilan etti. Kartallar, 87 puanla mutlu sona ulaşmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı: Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte seçim sonuçları ve adayların oy oranları...
Başkan Erdoğan'dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...
İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
Karadeniz'de ikinci tur seçim sonuçları! Sandıklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye!
28 Mayıs seçimleri sonrası bir araya gelen 7'li koalisyon ortakları açıklama yapmadan dağıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Arjantin usulü kutlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA