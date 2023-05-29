Arjantin usulü kutlama

Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkılması halinde görenleri hayran bırakacak bir organizasyon yapılacak. Aslanlar lakaplı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadının açılışındaki 'Aslan hologramı' ile yapılan şov, Nef Stadyumu'na taşınacak. G.Saray şampiyon olursa, Fenerbahçe maçı öncesinde stat içinde dev bir aslan dolaşacak!
Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etse bile Fenerbahçe'yi düşünerek kutlamaları 4 Haziran'daki derbiye saklayacak. Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sarı-kırmızılı yetkililerde şampiyonlukkutlamasında aslanlıhologram fikri üzerindeyoğunlaştı.
52 BİN KİŞİ TRİBÜNDE
F.Bahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye de imza atacak. Başkent'te yarın oynanacakA.Gücü mücadelesinin20.00'de başlayacak olmasıve sonrasında Florya'ya dönüşüngece 03.00'ü bulacağı için birkutlama planı yapılmadı.
AVRUPA'NIN ŞAMPİYONLARI
LA LİGA'DA ZAFER BARÇA'NIN
İspanya La Liga'da Barcelona, ligin bitimine 4 hafta kala Real Madrid'in önünde 14 puan farkla şampiyonluğunuilan etti. Xavi, Barça'nın başında teknik direktör olarak ilk kez şampiyonluk yaşadı
MAN. CITY 9. KEZ ŞAMPIYON
Premier Lig'de mutlu sona ulaşan taraf İlkay Gündoğan'ın da formasını giydiği Manchester City oldu. Bu sezon Arsenal'in gerisinden gelen GökMaviler, 9'uncu kez zafere uzandı.
MUTLU SON FEYENOORD'UN
Hollanda Ligi'nde milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, bu sezon kupayıalarak toplamda 16. şampiyonluğu ilan etti.
KUPA BEYİ BAYERN MÜNİH
Bundesliga'da kupa Bayern Münih'in oldu. Dortmund ile son haftaya yarışta giren Bavyera ekibi, Köln'ü yenip Dortmund da Mainz ile berabere kalınca ikili averajdan üst üste 11. kez mutlu sona ulaştı.
PSG HEGEMONYASI SÜRDÜ
Fransa'da yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, ipi göğüsleyip son 11 yılda 9. defa kupayı müzesinegötürdü. Messi, Mbappe ve Neymarlı dev ekip, Lens'in önünde bu sevinci yaşadı.
ÇİZME'DE NAPOLİ 33 YIL SONRA
İtalya Serie A'da Napoli, 33 yıl sonra şampiyonluğunu erken ilan etti. Bu sezon gösterdiği performans ile beğenilerin odağındaki Çizme ekibi, Maradona'dan sonra ilk kez şampiyon oldu.Napoli, tarihinde 3. zaferine ulaştı.
BENFİCA ÖZLEMİNİ DİNDİRDİ
Santa Clara'yı 3-0 deviren Roger Schmidt'in takımı Benfica, Portekiz'de 4 yıl aradan sonra 38.kez şampiyonluğunu ilan etti. Kartallar, 87 puanla mutlu sona ulaşmayı başardı.