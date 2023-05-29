Arjantin usulü kutlama

alatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etse bile Fenerbahçe'yi düşünerek kutlamaları 4 Haziran'daki derbiye saklayacak. Arjantin'deolarak bilinen Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.F.Bahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye de imza atacak.İspanya La Liga'da Barcelona, ligin bitimine 4 hafta kalaXavi, Barça'nın başında teknik direktör olarak ilk kez şampiyonluk yaşadıPremier Lig'de mutlu sona ulaşan taraf İlkay Gündoğan'ın da formasını giydiği Manchester City oldu. Bu sezon Arsenal'inHollanda Ligi'nde milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığıBundesliga'da kupa Bayern Münih'in oldu. Dortmund ile son haftaya yarışta giren Bavyera ekibi, Köln'ü yenip Dortmund da Mainz ile berabere kalıncaFransa'da yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, ipi göğüsleyip. Messi, Mbappe ve Neymarlı dev ekip, Lens'in önünde bu sevinci yaşadı.İtalya Serie A'da Napoli, 33 yıl sonra şampiyonluğunu erken ilan etti. Bu sezon gösterdiği performans ile beğenilerin odağındaki Çizme ekibi,Santa Clara'yı 3-0 deviren Roger Schmidt'in takımı Benfica, Portekiz'deKartallar, 87 puanla mutlu sona ulaşmayı başardı.