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Giriş Tarihi: 29.5.2023 11:14

Galatasaray'ın Roberto Firmino ısrarı!

Galatasaray’ın Roberto Firmino ısrarı!

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Roberto Firmino'yu gündemine aldı. Yönetimin Brezilyalı yıldıza yapacağı teklif ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda gözler ligin 36. haftasında oynanacak Ankaragücü maçına çevrildi.

Cimbom, salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu yaz transfer döneminde de pek çok yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılarak Avrupa'daki eski parlak günlerine dönmeyi hedefleyen Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi de bonservisi Liverpool'da bulunan Roberto Firmino...

BÜYÜK REKABET
Sözleşmesinin sonuna gelen Firmino, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki golcünün talipleri arasına Milan da eklendi. Öte yandan Roberto Firmino'nun Milan'ı tercih etme olasılığı yüksek görünse de Galatasaray'ın 3.5 milyon euro garanti maaş ve imza parası önererek transferde öne çıkmaya çalışacağı ifade edildi. (fotoMaç)

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Galatasaray'ın Roberto Firmino ısrarı!
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