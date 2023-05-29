Galatasaray’ın Roberto Firmino ısrarı!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda gözler ligin 36. haftasında oynanacak Ankaragücü maçına çevrildi.

Cimbom, salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu yaz transfer döneminde de pek çok yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılarak Avrupa'daki eski parlak günlerine dönmeyi hedefleyen Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi de bonservisi Liverpool'da bulunan Roberto Firmino...

BÜYÜK REKABET

Sözleşmesinin sonuna gelen Firmino, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki golcünün talipleri arasına Milan da eklendi. Öte yandan Roberto Firmino'nun Milan'ı tercih etme olasılığı yüksek görünse de Galatasaray'ın 3.5 milyon euro garanti maaş ve imza parası önererek transferde öne çıkmaya çalışacağı ifade edildi. (fotoMaç)