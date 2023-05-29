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Giriş Tarihi: 29.5.2023 12:45

Kıvanç Küçükkarış, 18 maçta kalesini gole kapattı!

İHA
Kıvanç Küçükkarış, 18 maçta kalesini gole kapattı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928’in kalesini koruyan Kıvanç Küçükkarış, bu sezon ligde çıktığı 35 maçın 18’inde gol yemeyerek kalesinde adeta devleşti.

TFF 2. Lig'in normal sezonunu Kocaelispor'un ardından ikinci sırada bitirerek play-off grup finali oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, ligin normal sezonunda gösterdiği savunma performansıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 38 maçta kalesinde sadece 22 gol yiyerek bu alanda TFF 2. Lig'de yer alan takımlar arasında en iyi takım oldu.

Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir diğer detay ise kaleci Kıvanç Küçükkarış'ın ligde çıktığı 35 maçın 18'inde kalesinde gol görmeyerek devleşmesi oldu. İzmir temsilcisinin 29 yaşındaki file bekçisi bu alanda lige adeta damga vurdu.
Öte yandan Bucaspor 1928, play-off grup final maçında İskenderunspor - 1461 Trabzon eşleşmesinden gelecek takımla karşı karşıya gelecek.

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Kıvanç Küçükkarış, 18 maçta kalesini gole kapattı!
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