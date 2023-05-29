Luton Town’un masal gibi yükselişi! Amatörden Premier Lig’e uzanan yol...

Championship playoff finalinde mutlu sona ulaşarak ilk kez Premier Lig'e çıkan Luton Town, dipten zirveye yükselişin hikâyesini yazdı. Burnley ve Sheffield United'ın ardından bu sezon vizeyi alan son takım olan turuncu-mavililer; 9 yıl içerisinde merdivenleri hızla tırmandı. 2013-14 sezonunda Conference Premier Lig'de (5. Lig) şampiyonluğa ulaşan Luton Town, 4 yıl içerisinde League Two'dan (4. Lig) League One'a (3. Lig) çıktı. Bir sezon sonra da (2018- 19) kendilerini Championship'e (2. Lig) atmayı başardılar.





İLK YILINDA ZOR TUTUNDU

Kurtlar sofrası olan Championship'te 2019-20'deki ilk sezonunda The Hatters (Şapkacılar), ligi düşme hattının 3 puan üstünde tamamladı. Bu yıl ise üçüncü sırayı alan Luton, play-off yarı finalinde önce Sunderland'ı, finalde de penaltılar sonunda Coventry City'yi 6-5 devirdi ve hiç uyanmak istemediği rüyasını Premier Lig ile taçlandırdı.



200 MİLYON POUND KATILIM ÜCRETİ

Premier Lig'in yeni üyesi, bu başarısıyla kasasına da hatırı sayılır bir gelir koydu. Luton Town, sadece katılım ücreti olarak gelecek sezon en az 200 milyon Pound'luk (5 milyar TL) geliri garanti altına aldı. Teknik direktörlüğünü Galli Rob Edwards'ın yaptığı takımın kadro değeri 35 milyon Euro civarında.





AMATÖRDEN PREMİER LİG'E

Luton Town forması giyen Pelly Ruddock Mpanzu, kariyeriyle nereden nereye dedirtiyor. 20 yaşındayken transfer olduğu turuncu-mavililerin bütün başarılarında takımın başrolünde yer aldı. 900 bin Euro piyasa değeri bulunan Ruddock Mpanzu, başka takıma gitmezse aynı kulüpte tüm lig kategorilerinde forma giyen ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdıracak.



1.74

Galli teknik adam Rob Edwards, bu sezon Luton Town'ın başında 1.74 puan ortalaması tutturdu.





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Bülent TİMURLENK

RENK KATACAKLARI KESİN

24 takımlı İngiltere Championship belki de dünyanın en zor ligi. Sezonda 46 maça çıkıyorsunuz. Luton Town, ligleri birer birer atlayarak buralara geldi. Ondan daha azın ı Türkiye'de Karagümrük yapmıştı. Geçen sene de yükselme play-off'u oynamışlar ama yarı finalde kaybetmişlerdi. Lige geri dönen Burnley ve Sheffield United'dan elbette ki çok daha az tanınan bir takım. Ancak Premier Lig'in yayın gel-i rinin dağılımında zirveye oynayanlarla yeni gelen takımlar arasında büyük farklar yok. Elbette 'Geldikleri gibi giderler' diyecek insan sayısı çoktur. 10 bin kişilik statları Kenilworth Road'un dört bir yanında bahçeli evlerde yaşayan aileler var. Kulübe ev sahipliği yapan Luton şehri, Londra'nın 50 kilometre kuzey batısında bulunuyor. Premier Lig'e renk katacakları kesin. Ama taraftarı 38 hafta boyunca acı çeker mi? Bu hatıra için değer doğrusu.