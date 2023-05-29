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Giriş Tarihi: 29.5.2023 08:16

Son dakika Beşiktaş haberi: Romain Saiss kendisine kulüp arıyor!

Son dakika Beşiktaş haberi: Romain Saiss kendisine kulüp arıyor!

Son dakika Beşiktaş haberi: İngiltere’ye dönmenin planlarını yapan Faslı stoper Romain Saiss, menajeri aracılığı ile takım bakıyor. Beşiktaş’ın beklentisi ise 4 milyon Euro’nun üzerinde bonservis geliri...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin ardından ilk etapta yeni transferlerden Omar Colley'ye formayı kaptıran Romain Saiss, ardından Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı ile yeniden ilk 11'e dönmüş ve sağ stoper oynamasına rağmen oldukça etkili performans sergilemişti. Faslı futbolcunun düzenli forma giydiği halde yazın Ada'ya dönüş hesapları yaptığı, bir diğer seçeneğinin de doğduğu ve futbola ilk adımını attığı Fransa olduğu kaydedildi. Menajerinin de oyuncusu için kulüp aradığı ve Beşiktaş'a teklif getirmeye çalıştığı belirtildi. Siyahbeyazlılar, ara transferde Nottingham Forest'ın 2.5 milyon Euro'luk önerisini geri çevirmişti. 33 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekleniyor. Şu ana dek kulübe ulaşan resmi bir teklif ise bulunmuyor.

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Bu sezon Süper Lig'de 25 kez siyahbeyazlı formayı giyen Romain Saiss, savunmada görev yapmasına rağmen 1 gol-2 asist üretti ve skora 3 kez katkı sağladı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Romain Saiss kendisine kulüp arıyor!
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