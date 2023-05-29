Son dakika Beşiktaş haberi: Romain Saiss kendisine kulüp arıyor!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin ardından ilk etapta yeni transferlerden Omar Colley'ye formayı kaptıran Romain Saiss, ardından Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı ile yeniden ilk 11'e dönmüş ve sağ stoper oynamasına rağmen oldukça etkili performans sergilemişti. Faslı futbolcunun düzenli forma giydiği halde yazın Ada'ya dönüş hesapları yaptığı, bir diğer seçeneğinin de doğduğu ve futbola ilk adımını attığı Fransa olduğu kaydedildi. Menajerinin de oyuncusu için kulüp aradığı ve Beşiktaş'a teklif getirmeye çalıştığı belirtildi. Siyahbeyazlılar, ara transferde Nottingham Forest'ın 2.5 milyon Euro'luk önerisini geri çevirmişti. 33 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekleniyor. Şu ana dek kulübe ulaşan resmi bir teklif ise bulunmuyor.



3



Bu sezon Süper Lig'de 25 kez siyahbeyazlı formayı giyen Romain Saiss, savunmada görev yapmasına rağmen 1 gol-2 asist üretti ve skora 3 kez katkı sağladı.