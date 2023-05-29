Trabzonspor’un sağ bekte hedefi Reggie Cannon!

Trabzonspor, ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmelerine devam ediyor. Brezilyalı sağ bek Peres ile yollarını ayıran, Danimarkalı Larsen'den beklediği verimi alamayan bordo-mavililerin, ABD'li oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bekin, stoperde de oynayabilmesi bir avantaj olarak görülüyor. Kulübüyle sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Cannon, bu sezon forma giydiği 33 maçın 25'inde stoper olarak görev yaptı. 2020'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Dallas'tan Boavista'ya transfer olan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.