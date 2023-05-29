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Giriş Tarihi: 29.5.2023 08:43 Son Güncelleme: 29.5.2023 08:55

Trabzonspor'un sağ bekte hedefi Reggie Cannon!

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’un sağ bekte hedefi Reggie Cannon!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Bu doğrultuda sağ bek hamlesi yapmak isteyen Fırtına'nın gündemine daha öncede gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor, ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmelerine devam ediyor. Brezilyalı sağ bek Peres ile yollarını ayıran, Danimarkalı Larsen'den beklediği verimi alamayan bordo-mavililerin, ABD'li oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bekin, stoperde de oynayabilmesi bir avantaj olarak görülüyor. Kulübüyle sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Cannon, bu sezon forma giydiği 33 maçın 25'inde stoper olarak görev yaptı. 2020'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Dallas'tan Boavista'ya transfer olan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

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Trabzonspor'un sağ bekte hedefi Reggie Cannon!
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