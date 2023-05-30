UEFA Avrupa Ligi’nde 525 milyon avroluk final!

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Roma'nın tahmini piyasa değeri 316,3 milyon, Sevilla'nın ise 209 milyon avro oldu.
İngiliz Tammy Abraham 45 milyon avro ile Roma'nın, Faslı Youssef En-Nesyri 15 milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
- Roma'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Tammy Abraham
|45 milyon
|Lorenzo Pellegrini
|35 milyon
|Paulo Dybala
|30 milyon
|Roger Ibanez
|30 milyon
|Bryan Cristante
|20 milyon
|Gianluca Mancini
|18 milyon
|Leonardo Spinazzola
|15 milyon
|Nicola Zalewski
|15 milyon
|Georginio Wijnaldum
|12 milyon
|Diego Llorente
|12 milyon
|Mady Camara
|11 milyon
|Zeki Çelik
|10 milyon
|Andrea Belotti
|9 milyon
|Rick Karsdorp
|9 milyon
|Marash Kumbulla
|9 milyon
|Chris Smalling
|8 milyon
|Rui Patricio
|5 milyon
|Stephan El Shaarawy
|5 milyon
|Nemanja Matic
|4 milyon
|Ola Solbakken
|3,5 milyon
|Edoardo Bove
|3 milyon
|Cristian Volpato
|3 milyon
|Ebrima Darboe
|2 milyon
|Mile Svilar
|1,8 milyon
|Benjamin Tahirovic
|1 milyon
|Toplam
|316,3 milyon
- Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Youssef En-Nesyri
|15 milyon
|Marcos Acuna
|12 milyon
|Lucas Ocampos
|12 milyon
|Bono
|12 milyon
|Alex Telles
|12 milyon
|Joan Jordan
|12 milyon
|Gonzalo Montiel
|12 milyon
|Bryan Gil
|12 milyon
|Erik Lamela
|10 milyon
|Jesus Corona
|10 milyon
|Rafa Mir
|10 milyon
|Marcao
|10 milyon
|Pape Gueye
|10 milyon
|Loic Bade
|10 milyon
|Oliver Torres
|9 milyon
|Tanguy Nianzou
|9 milyon
|Suso
|7 milyon
|Ivan Rakitic
|4 milyon
|Nemanja Gudelj
|4 milyon
|Marko Dmitrovic
|4 milyon
|Karim Rekik
|4 milyon
|Jesus Navas
|3 milyon
|Alejandro Gomez
|3 milyon
|Fernando
|3 milyon
|Toplam
|209 milyon