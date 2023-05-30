Wanda Nara’dan Mauro Icardi sözleri!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi. Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzo taraftarı bir yarışmacı ile ilginç bir diyalog yaşadı. "San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacı "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki İcardi'yi getiririz" yanıtını verdi. Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı: "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın İcardi, Avrupa'da kalsın." Bilindiği üzere Arjantin basını, İcardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti. Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.