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Giriş Tarihi: 31.5.2023 16:08

Beşiktaş'tan Constantin Grameni hamlesi!

Beşiktaş’tan Constantin Grameni hamlesi!

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Romanya Ligi'nde FCV Farul Constanta forması giyen Constantin Grameni'yi kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, görüştüğü son isim belli oldu. Rumen basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlı takımın, Romanya Ligi'nde Gheorghe Hagi'nin sahibi ve teknik direktörü olduğu FCV Farul Constanta takımında forma giyen Constantin Grameni ile ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ 1.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Haberde, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ın ilgisini çektiği ve siyah-beyazlı takımın Rumen oyuncuyu İstanbul'a getirmek için 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın dışında Romanya Ligi'nin dev takımı Rapid Bükreş'te Constantin Grameni'yi kadrosuna katmak istiyor. Rapid'in genç oyuncu için kulübüne 700 bin Euro'luk teklif yaptığı ancak bu teklifin Hagi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.

FCV FARUL CONSTANTA 2 MİLYON EURO İSTİYOR
FCV Farul Constanta kulübünün, Constantin Grameni için yaklaşık olarak en az 2 milyon Euro istediği öğrenildi.

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Beşiktaş'tan Constantin Grameni hamlesi!
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