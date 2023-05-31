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Giriş Tarihi: 31.5.2023 10:35

Kayserispor’da Emrah Başsan şoku!

İHA
Kayserispor’da Emrah Başsan şoku!

Yukatel Kayserispor’da kanat oyuncusu Emrah Başsan, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'da Emrah Başsan'dan kötü haber geldi. Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenmanda sakatlanan başarılı oyuncu Emrah Başsan'ın, yapılan kontrollerin ardından sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği öğrenildi.
Emrah Başsan bu sezon ligde 26 ve kupada 5 maçta forma giydi. Toplam 31 maçta forma giyen Başsan, 3 gol atarken 5 asist yaptı. Emrah Başsan yaptığı paylaşımda, "Bu hafta antrenmanda yaşadığım sakatlık nedeniyle ne yazık ki takım arkadaşlarımız sezon sonuna kadar yalnız bırakmak zorundayım. Arayan, soran, mesaj atan ve destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.

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Kayserispor’da Emrah Başsan şoku!
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