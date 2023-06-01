Galatasaray’dan Diego Gomez hamlesi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 23. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, 4 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Aslan bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Camiada gözler Avrupa'ya çevrilirken, yönetim de bu doğrultuda kadroyu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, birçok oyuncuyla yakın temas içerisinde. Öte yandan geleceğe yatırım amaçlı yeni bir ismin gündemine alındığı iddia ediliyor. Söz konusu oyuncu, Paraguay'ın Libertad takımında forma giyen Diego Gomez...

Güney Amerika basını, Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı. Haberde; Atletico Mineiro ve Palmeiras'ın da Paraguaylı futbolcuyu takip ettiği belirtildi.