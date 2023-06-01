Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nde gelenek bozulmadı: Şampiyon Sevilla oldu! Roma, penaltılarda kaybetti...

MOURİNHO, İLK KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Jose Mourinho, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı. Daha önce 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 5 finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.

Porto ile 2002-2003 ve Manchester United ile 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.