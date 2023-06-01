Son dakika haberleri: Bir dönem resmen sona eriyor! Messi kararı resmen açıklandı...

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili iddialara son noktayı koydu.

Galtier, Messi'nin yarın PSG formasıyla son maçına çıkacağını ve Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Galtier yaptığı açıklamada, "Tarihin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapmak gibi muazzam bir ayrıcalığa sahiptim. Yarınki Clermont maçı, onun Parc des Princes'teki son maçı olacak ve umarım, taraftarlar tarafından iyi şekilde karşılanır." diye konuştu.

Arjantinli yıldıza yapılan eleştirilerin haksız olduğunu dile getiren Galtier, "Leo için çok şey söylendi ve çok fazla eleştirildi ancak iyi bir sezon geçirdi. İlk yılında uyum sağlaması gerekiyordu ancak ikinci yılındaki performansı dikkat çekiciydi. 35 yaşında, Dünya Kupası şampiyonu olacak ve en iyi oyuncu seçilecek kadar etkileyici şeyler kazandı. Her zaman da takıma hizmet etti." ifadelerini kullandı.