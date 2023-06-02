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Giriş Tarihi: 2.6.2023 17:47

Milan, Rafael Leao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

İHA
Milan, Rafael Leao’nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

İtalyan temsilcisi Milan, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao'nun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İtalya Serie A ekibi Milan, Portekizli Rafael Leao ile sözleşme yeniledi. Kırmızı-siyahlılar, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "AC Milan, Rafael Alexandre da Conceiçao Leao'nun kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar yenilediğini duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerine yer verildi.

2019 yazında Fransız ekibi Lille'den transfer edilen Leao, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 162 maçta 41 gol, 29 asistlik performans sergiledi. Portekizli futbolcu, geçen sezon Serie A'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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Milan, Rafael Leao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı
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