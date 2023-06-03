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Giriş Tarihi: 3.6.2023 13:15

Fransa'da olaylı maç! Taraftar sahaya girdi, Bordeaux-Rodez karşılaşması tatil edildi

AA
Fransa’da olaylı maç! Taraftar sahaya girdi, Bordeaux-Rodez karşılaşması tatil edildi

Fransa 2. Futbol Ligi'nde (Ligue 2) Bordeaux ile Rodez arasındaki karşılaşma, taraftarın sahaya girerek futbolcuya fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle yarıda kaldı.

Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde, Ligue 1'e yükselmeyi hedefleyen Bordeaux, kümede kalmak için sahaya çıkan Rodez'i Matmut Atlantique Stadı'nda konuk etti.

İki taraf için de kritik öneme sahip karşılaşmanın 22. dakikasında konuk ekipte forma giyen Lucas Buades, ağları sarstı ve gol sevinci yaşadığı sırada taraftarın fiziksel müdahalesine maruz kaldı.

Buades'in beyin sarsıntısı geçirmesi ve tribünlerde yeterli güvenlik önlemi alınamaması gerekçeleriyle karşılaşmanın hakemi Nicolas Rainville, maçı tatil etti.

Bourdeux, söz konusu karşılaşmayı dört farklı kazanması halinde Ligue 1'e yükselecekti. Rodez'in ise ligde kalmak için müsabakayı kazanması gerekiyordu.

Fransa Futbol Federasyonu, maça ilişkin kararını 5 Haziran Pazartesi günü duyuracak.

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Fransa'da olaylı maç! Taraftar sahaya girdi, Bordeaux-Rodez karşılaşması tatil edildi
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