Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRANSFER HABERLERİ: Orkun Kökçü, Benfica yolunda
Giriş Tarihi: 3.6.2023 14:32

TRANSFER HABERLERİ: Orkun Kökçü, Benfica yolunda

TRANSFER HABERLERİ: Orkun Kökçü, Benfica yolunda

Feyenoord forması giyen ve gelecek sezon doğru kulüpten teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceğini söyleyen Orkun Kökçü, Benfica'nın kendisine olan ilgisine sıcak bakıyor.

Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer olabilir. Hollanda'dan Algemeen Dagblad'da yer alan habere göre, milli oyuncunun kendisini transfer etmek isteyen Portekiz temsilcisine imza atmaya sıcak baktığı vurgulandı.

MENAJERLERİ MASAYA OTURDU
Feyenoord'un 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığına artık kesin gözüyle baktığı öne sürüldü. Öte yandan Orkun'un menajerinin bir haftadır Benfica ile görüşme halinde olduğu aktarıldı. Orkun'un, teknik direktör Roger Schmidt'in kendisi için planlarını bildiği ancak Benfica konusunda kesin kararını da vermediği iddia edildi.

KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Milli futbolcunun Premier Lig'den de takip edildiği ve bu durumun Benfica'nın işini ekonomik olarak zorlaştırabileceği kaydedildi. Ancak Orkun'un kararının transfer için belirleyici bir faktör olabileceği vurgulandı. Feyenoord'un bu sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol üstlenen Orkun Kökçü, çıktığı 46 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! AK Parti'nin A takımı belli oldu: İşte o isimler...
Başkan Erdoğan yemin için TBMM'ye geldi: Cumhurbaşkanlığı törenine 78 ülkeden üst düzey katılım
Sözcü TV'de "Can Atalay" üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...
Mehmet Barlas
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çirkin mesaja tepki yağdı
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin eğitim merkezinde skandal LGBT anketi! Çocuklara rezalet sorular...
Çekiçli cinayet ‘ilan’dan gelmiş... Bakıcı cinayetine canavarca his tespiti
ARKADAŞINA GÖNDER
TRANSFER HABERLERİ: Orkun Kökçü, Benfica yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA