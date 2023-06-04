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Giriş Tarihi: 4.6.2023 14:48

Karim Benzema, 14 yılın ardından Real Madrid ile yollarını ayırıyor!

AA
Karim Benzema, 14 yılın ardından Real Madrid ile yollarını ayırıyor!

Real Madrid, 14 senedir forma giyen yıldız futbolcu Karim Benzema'nın takımdan ayrılacağını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Madrid'de Benzema döneminin sona erdiği ve onun kulübün en büyük efsanelerinden biri olarak tarihe geçtiği ifade edildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 14 yıldır formasını giyen 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

İspanyol kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Real Madrid onun evi ve her zaman öyle kalacak. Ona ve tüm ailesine hayatının yeni döneminde en iyi dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Açıklamada, "Benzema, kulübümüze 2009 yılında henüz 21 yaşında katıldı ve tarihimizin bu altın çağında önemli bir oyuncu oldu. Formamızı temsil ettiği 14 sezon boyunca 25 şampiyonluk kazandı. Bu bir Real Madrid oyuncusu için rekor bir sayı. 5 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga Kupası, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası." bilgisi verildi.

Benzema, 647 maçla Real Madrid formasını en çok giyen beşinci oyuncu ve İspanyol takımda 450 golü bulunan Cristiano Ronaldo'nun ardından 353 golle en çok gol atan ikinci futbolcusu konumunda.

Bu arada Fransız forvet, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 2022'de ilk kez kazanmıştı.

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Karim Benzema, 14 yılın ardından Real Madrid ile yollarını ayırıyor!
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