Son dakika Trabzonspor haberi: Hamsik’e övgü dolu sözler!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Sezon sonu futbolu bırakacağını açıklayan Marek Hamsik de golünü atarak takımına katkı sağladı. SABAH Spor'un yazarları İskender Günen ve Ulaş Özdemir de Hamsik'in kariyerini değerlendirirken övgü dolu sözler sarf etti.

İSKENDER GÜNEN: PROFESYONEL AHLAKI İÇİN TEŞEKKÜRLER



Marek Hamsik... Bratislava ile başlayan futbol hayatı önce Brescia, ardından Napoli ile devam etti. Napoli'de geçen başarılarla dolu 12 yıl... Slovakya Milli Takım formasını 136 kez giyme başarısı gösteren bir ikon. Kariyeri başarılarla dolu. Böylesi kariyerli bir oyuncunun yolunun Trabzon'a düşmesi hem kendisi hem de Trabzonspor için büyük bir şans. Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi. Tam bir profesyonel ve lider bir isim. Ama bir başka gerçek var ki böylesi profesyonel bir oyuncudan bu sezon neden gerekli şekilde yararlanılamadı?

Bize bugüne kadar gösterdiği lider oyuncu özelliğinin yanında profesyonel ahlak için de sonsuz teşekkürler. Her genç oyuncunun örnek alması gerekir diye düşünüyorum. Hedefi olmayan 2 takım... Alanyaspor, ligin en fazla kalesinde gol gören ekibi. Bir de bu maçta farklı oyuncu tercihleri yaptı. Sonuç, farklı bir skor ama bu skorun oluşması önce Alanyaspor'un kadro tercihi ve ilk yarı Trabzonspor'un kazandığı penaltıdan sonra 10 kişi kalması olarak yorumlanmalı.



Eğer amaç gelecek sezon ise Bjelica'nın daha farklı oyunculara şans vermesi gerekirdi. İlk 11'de Taha hariç bizim bir sezon boyunca seyrettiğimiz oyuncularla sahaya çıktı. Neden bir Arif yok? Altyapı veya kadronuzda bulanan 1-2 genç oyuncuya görev vermek daha gerçekçi olmaz mıydı? Yeni bir teknik adam ama takıma geldikten sonra ligin sonu da olsa tek düşüncesi sonucu almaksa burada bir sorun vardır!

ULAŞ ÖZDEMİR: YOLUN AÇIK OLSUN MAREK HAMSİK

Dünya futbolundan bir Marek Hamsik geçti. O'nu 2010'lu yıllarda izlerken belki de çoğumuz ülkemize gelmesinin hayalini kurmuyorduk. Gerçek bir Napoli efsanesi ve artık Trabzonspor efsanesi… Şampiyonluk kutlamalarından sonra Napoli'li taraftarlara onlar için en büyük üç Napoli efsanesini soruyorlar. Elbette herkes ilk sırada Maradona'yı söylüyor ve ardından Hamsik'i.



O Hamsik, Napoli'ye şampiyonluk kazandırmak için çok uğraştı ama olmadı… Hamsik gibi futbolcu kariyerini lig şampiyonluğu kazanmadan noktalasaydı, içinde ukte kalırdı. Kaderin cilvesi, Trabzonspor'la yaşadığı şampiyonluk her iki taraf için de yılların birikmişliğ-i nin dışa vurumu oldu. Her iki tarafa da çok yakıştı. Yolun açık olsun Grande. Umarım teknik direktör olarak Trabzonspor ile yolların bir daha kesişir. Maça gelecek olursak… Öncelikle Bjelica'ya teşekkürle başlamak istiyorum.

Pirlo artık oyuncu grubunu motive edemediğinden bahsederken sezonu kafasında bitirmiş futbolcuların sahada varını yoğunu ortaya koymalarını sağlamak, takdir edilesi bir iştir. Bjelica'nın oyunculara verdiği rollerden, takım olarak presi, oyun kurulumunu nasıl yapacağı net şekilde anlaşılıyor. Devam edeceği oyuncuları belirlemiştir. Gördüğü eksikleri transferle kapatacaktır. Nitekim ilk orta saha transferini de yaptı diyebiliriz. Bjelica ile sezon bitmeden anlaşılmasının isabetli bir karar olduğuna şahitlik ediyoruz. Umuyorum bu olumlu işler, sezon planlamasına ve seneye oynayacağı oyuna yansır.