Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirilen hologram aslan dalga konusu oldu!
Giriş Tarihi: 5.6.2023 13:32

Şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirilen hologram aslan dalga konusu oldu!

Şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirilen hologram aslan dalga konusu oldu!

Galatasaray, tıpkı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadyum açılışında olduğu gibi şampiyonluk kutlamalarında dev hologram bir aslan kullanmak istedi. Yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilen hologram aslan beklentileri karşılamayınca sadece 4-5 saniye ekranda kaldı ve sosyal medyada dalga konusu oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluğu Nef Stadı'nda taraftarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Sarı-kırmızılılar için yapılan hologram aslan denemesi ise büyük hüsran yarattı.

HEMEN EKRANDAN KALDIRILDI
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, tıpkı Arjantin ekibi Estudiantes'in stat açılışında kullandığı gibi kutlamalarda dev hologram bir aslan kullanmak istedi. Ancak yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği hologram aslan, beklenenden oldukça kötü çıkınca ekranda sadece 4-5 saniye kaldı.
Sosyal medyada Galatasaray için kullanılan hologram dalga konusu oldu. Futbolseverler, o görüntüye ilişkin birbirinden esprili yorumlar bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
SON DAKİKA: Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…
SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Kılıçdaroğlu acil toplantıya çağırdı! Gözler Genel Merkez'de...
İsveç'te polis eşliğinde yeni provokasyon: Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından küstah talep
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
Kosova ve Sırbistan’a uyarı geldi: Gerginliği düşürmezseniz…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Doktor babanın ikizleri de doktor oldu
Cumartesi akşamı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirilen hologram aslan dalga konusu oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA