Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Giriş Tarihi: 5.6.2023 21:48

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

AA
Süper Lig’den 9 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre şampiyon Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verilirken, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kurula yollandı.

MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden disipline sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, ayrıca HangiKredi Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Konyaspor idarecileri İbrahim Şahin ile Ali Camgöz de disipline verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Yeni MYK belli oldu...
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti… CHP'li Eren Erdem, A Takımı'na girdi!
SON DAKİKA: Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı
Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
SON DAKİKA: Kırgızistan'da darbe girişimi!
Cumartesi akşamı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA