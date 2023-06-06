Fatih Karagümrük’ten Ruud van Nistelrooy hamlesi

Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Karagümrük, yine Pirlo gibi futbolculuğu döneminde dünyaca tanınan isimlerden olan Ruud van Nistelrooy'u radarına aldı. Hollanda ekibi PSV'den ayrılan 46 yaşındaki teknik adam ile başkan Süleyman Hurma'nın temas kurduğu öğrenildi.

Hollandalı teknik adam, futbolculuk kariyerinde, Manchester United, Real Madrid, PSV, Hamburg ve Malaga gibi takımlarda forma giymişti. 2014 yılında başladığı antrenörlük kariyerine önce Hollanda Milli takım yardımcı antrenörlüğü ve daha sonra PSV'nin alt yaş grupları ve B takımını çalıştırmıştı.

Van Nistelrooy, sezon başında PSV Eindhoven'da teknik direktörlük koltuğuna oturmuş ve ligi 2.sırada noktalamıştı.