Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük'ten Ruud van Nistelrooy hamlesi
Giriş Tarihi: 6.6.2023 15:05

Fatih Karagümrük'ten Ruud van Nistelrooy hamlesi

Fatih Karagümrük’ten Ruud van Nistelrooy hamlesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Hollandalı efsane Ruud van Nistelrooy'un peşinde...

Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Karagümrük, yine Pirlo gibi futbolculuğu döneminde dünyaca tanınan isimlerden olan Ruud van Nistelrooy'u radarına aldı. Hollanda ekibi PSV'den ayrılan 46 yaşındaki teknik adam ile başkan Süleyman Hurma'nın temas kurduğu öğrenildi.

Hollandalı teknik adam, futbolculuk kariyerinde, Manchester United, Real Madrid, PSV, Hamburg ve Malaga gibi takımlarda forma giymişti. 2014 yılında başladığı antrenörlük kariyerine önce Hollanda Milli takım yardımcı antrenörlüğü ve daha sonra PSV'nin alt yaş grupları ve B takımını çalıştırmıştı.

Van Nistelrooy, sezon başında PSV Eindhoven'da teknik direktörlük koltuğuna oturmuş ve ligi 2.sırada noktalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...
Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı
Son dakika: Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Sakın okumayın
Erdoğan okulunun yeni kabinesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük'ten Ruud van Nistelrooy hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA