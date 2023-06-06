FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftar şokta! Mbwana Samatta geri dönüyor

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Royal Antwerp'te forma giydi. Kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki golcü, bu sezon başındaysa Genk'e kiralamıştı. Samatta bu sezon Genk formasıyla 36 maça çıktı.

Tanzanyalı santrfor 6 gol ve 1 asist kaydederek 7 gole direkt katkıda bulundu. Mbwana Samatta'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.