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Giriş Tarihi: 6.6.2023 11:33 Son Güncelleme: 6.6.2023 11:52

FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftar şokta! Mbwana Samatta geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftar şokta! Mbwana Samatta geri dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Sarı-Lacivertliler'e geri dönüyor.

Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden biri Mbwana Samatta.... Kanarya'nın Genk'e kiraladığı Samatta'nın kontratında şampiyonluk halinde 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti.

Ancak Genk 90+4'te yediği golle şampiyonluğu Antwerp'e kaybetti. 30 yaşındaki forvet bu sonucun ardından Fenerbahçe'ye geri dönmek zorunda kaldı. Mbwana Samatta, 2020/21 sezonunun başında 6 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Royal Antwerp'te forma giydi. Kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki golcü, bu sezon başındaysa Genk'e kiralamıştı. Samatta bu sezon Genk formasıyla 36 maça çıktı.

Tanzanyalı santrfor 6 gol ve 1 asist kaydederek 7 gole direkt katkıda bulundu. Mbwana Samatta'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftar şokta! Mbwana Samatta geri dönüyor
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