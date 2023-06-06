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Giriş Tarihi: 6.6.2023 11:59 Son Güncelleme: 6.6.2023 12:01

GALATASARAY HABERLERİ: Leandro Paredes'ten müjdeli haber

GALATASARAY HABERLERİ: Leandro Paredes’ten müjdeli haber

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha kurgusuna dahil edilmek istenen Leandro Paredes'ten müjdeli haber geldi.

Paris Saint Germain'le iyi ilişkileri bulunan Galatasaray'ın Leandro Paredes'i de kadrosuna dahil etmek istediği öne sürüldü. Arjantinli orta sahanın Mauro Icardi'den olumlu referans aldığı ve sarı-kırmızılılarda forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Leandro Paredes'in bu sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus, Arjantinli futbolcunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Leandro Paredes için devredeki tek takımın Galatasaray olduğu belirtildi.

28 yaşındaki orta saha bu sezon toplam 39 resmi maçta forma şansı buldu. Arjantinli futbolcu bu müsabakalarda 1 gol attı ve 2 asist üretti. Paris Saint Germain'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek Leandro Paredes'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Boca Juniors altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha sonra Chievo Verona, Roma, Empoli ve Zenit'te forma giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 52 maçta şans bulan Leandro Paredes, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Leandro Paredes'ten müjdeli haber
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