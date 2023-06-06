GALATASARAY HABERLERİ: Leandro Paredes’ten müjdeli haber

28 yaşındaki orta saha bu sezon toplam 39 resmi maçta forma şansı buldu. Arjantinli futbolcu bu müsabakalarda 1 gol attı ve 2 asist üretti. Paris Saint Germain'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek Leandro Paredes'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Boca Juniors altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha sonra Chievo Verona, Roma, Empoli ve Zenit'te forma giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 52 maçta şans bulan Leandro Paredes, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.