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Giriş Tarihi: 6.6.2023 11:03 Son Güncelleme: 6.6.2023 11:50

GALATASARAY HABERLERİ: Tielemans transferinde yeni rakip: Aston Villa

GALATASARAY HABERLERİ: Tielemans transferinde yeni rakip: Aston Villa

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Youri Tielemans'a Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Youri Tielemans için yeni bir gelişme yaşandı. Premier Lig'e veda eden Leicester City, sözleşmelerini tamamlayan 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu. Bu isimler arasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile birlikte Tielemans da yer aldı.

Öte yandan The Athletic ise Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın Belçikalı futbolcuyla ilgilendiğini öne sürdü. Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery'nin ocak ayında bir orta saha transferi yapamadığı bu kez elini çabuk tutmak istediği aktarıldı. Aston Villa'nın, kısa süre içerisinde 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Tielemans ile Aston Villa dışında Premier Lig'den birçok ekibin ilgilendiği kaydedildi. Geride kalan sezon Leicester City'de 37 maça Tielemans, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Tielemans transferinde yeni rakip: Aston Villa
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