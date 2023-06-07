Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan orta sahaya Glen Kamara hamlesi!

İskoç medyası, Beşiktaş'ın, Glasgow Rangers'ın orta sahası Glen Kamara'yla ilgilendiğini duyurdu.

Footballscotland'da yer alan haberde Rangers teknik direktörü Michael Beale'nin, Beşiktaş'ın Kamara ile yakından ilgilendiğini bildirdiği ifade edildi.

Haberde 27 yaşındaki ön liberonun yaz aylarında takımdan ayrılmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı. Finlandiya Milli Takımı'nın formasını terleten oyuncunun son zamanlarda transferde pek çok takımın ilgisini çektiği ve Nice'in de oyuncu için transfer hamlesinde bulunabileceği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Finlandiyalı yıldız ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Sierra Leone asıllı oyuncu, 2019 yılında sadece 55 bin euro bonservis bedeliyle Dundee FC'den Glasgow Rangers'a transfer oldu.

Bu sezon 35 maçta forma giyen ve istikrarlı futboluyla dikkat çeken Kamara, 1 gol atarken 1 asist yaptı. Güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisi ile dikkat çeken Kamara için Şenol Güneş'in de onay verdiği belirtildi. (Takvim)