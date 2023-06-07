Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya’ya Brezilyalı golcü! İşte Marlon Gomes’in istediği rakam...

Süper Lig'de şampiyonlupu kaybeden Fenerbahçe'de gözler artık Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon planları için start verildi. Başkan Ali Koç buna göre gündemine sürpriz bir ismi aldı.

HEDEF MARLON GOMES

Brezilya basını, Vasco da Gama'da forma giyen ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Marlon Gomes'i Fenerbahçe'nin istediğini duyurdu. Haberde, Vasco'nun 19 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon dolar talep ettiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un da Brezilyalı futbolcuyu çok beğendiği ve transfere son derece olumlu yaklaştığı öğrenildi.

FARKLI POZİSYONLARDA GÖREV ALABİLİYOR

Portekizli teknik adamın çok beğendiği genç yıldız için "Brezilya milli takımının gelecekteki kaptanı." ifadesini kullandığı da ortaya çıktı. Aralık 2003 doğumlu olan Marlon Gomes, 10 numara dışında merkez orta saha ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 19 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marlon Gomes, 12 kez Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Vasco de Gama kulübüyle 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marlon'un Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve kendisine en ciddi teklifin şu ana kadar Fenerbahçe'den de geldiği ifade ediliyor.

Marlon Gomes'in stil olarak çok da gösterişli olmasa da teknik kapasite olarak üst düzeyde olduğu ifade ediliyor.