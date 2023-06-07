Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Tielemans’tan haber var! Devler de istiyor ancak...

Galatasaray ile Youri Tielemans arasındaki temaslar her geçen gün biraz daha sıklaşıyor. Erden Timur'un ikna etmek üzere şampiyonluk atmosferini canlı yayınla izlettiği ileri sürülen Belçikalı yıldız için, vatandaşı Mertens de devrede.

Üç koldan Tielemans'a baskı yapan Sarı-Kırmızılılar'ın iştahı, 26 yaşındaki futbolcunun Leiecester City'ye kesin olarak veda etmesiyle daha da kabardı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

8 numaralı pozisyonda çift yönlü olarak görev yapabilen, kısa boyuna rağmen temposu ve uzaktan isabetli şutlarıyla dikkat çeken Tielemans'ın piyasa değeri 30 milyon Euro civarında.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİF

Galatasaray'ın Tielemans'a senelik 4 milyon Euro üzerinden 4 yıllık mukavele önerdiği ve imza parası olarak da 4 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

HER YIL 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Anlaşma sağlanırsa bu 4 milyon Euro, dört seneye eşit olarak dağıtılacak ve yıldız futbolcuya her yıl 5 milyon Euro ödenmiş olacak.

ÇEŞİTLİ BONUSLAR ÖNERİLDİ

Herhangi bir bonservis bedeli olmadığı için çeşitli bonuslarla oyuncuyu etkilemeye çalışan Galatasaray, kesin karar için haber bekliyor.

LIVERPOOL VE MILAN DA PEŞİNDE

Galatasaray dışında çok sayıda talibi olan Tielemans'ı, Liverpool ve Milan da ısrarla istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve şampiyonluk için mücadele etmek isteyen başarılı orta saha oyuncusu da düşünmek üzere süre istedi.

Sarı-Kırmızılılar, temposu, oyunu çift yönlü oynaması ve uzaktan etkili şutlarıyla dikkat çeken Tielemans'ı, Oliveira'nın yerine 8 numaralı pozisyonda oyun kurucu olarak kullanmayı planlıyor. (Fanatik)