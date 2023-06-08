Eden Hazard’dan flaş karar! İspanyol basını duyurdu...

Belçika futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Eden Hazard, futbolu bırakma kararı aldı. Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euroya transfer olan ve kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran Belçikalı yıldız, futbola devam etmeme kararı aldı.

İspanya'dan Mundo Deportivo'da yer alan habere göre yıldız oyuncu sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Real Madrid'e veda etmişti. Aralık ayında Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Eden Hazard'ın bir daha futbol oynamama kararı aldığı ifade edildi.

Eden Hazard futbolu bırakma kararı aldığı için Real Madrid'deki alacaklarının büyük bir kısmını kulüpte bırakarak ayrılık kararı aldı. Belçikalı dünya starı futbolu bıraktıktan sonra da ailesiyle birlikte Madrid'de yaşayacak.

Haberde Eden Hazard'ın Real Madrid'e transfer olduktan sonra futbol oynama arzusunun kaybolduğuna dikkat çekildi. Mundo Deportivo, Eden Hazard'ın futbol oynama isteğinin artık yok olduğunu ve bu yüzden kramponlarını asacağını okuyucularına aktardı.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Eden Hazard'ın maaşını Real Madrid'de bırakması, Bale gibi kötü örnekler arasında büyük bir şükran göstergesi. Ayrıca Hazard, Bale'dan farklı olarak müthiş bir şekilde İspanyolca konuşuyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde Madrid ile bütünleşti. Bu nedenle en az bir yıl boyunca Belçikalı, ailesiyle birlikte Madrid'de yaşamaya devam etmek istiyor.

Hazard'ın yeşil sahalara veda etmesi Chelsea tarafından üzüntüyle karşılandı. Real Madrid'de şans ona eşlik etmedi, ancak bu harika bir kariyeri veya gerçekten başka bir Real'li gibi hissettiği gerçeğini değiştirmez."haz