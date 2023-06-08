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Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:12

Galatasaray'dan dünya yıldızı sol bek atağı!

Galatasaray’dan dünya yıldızı sol bek atağı!

Galatasaray sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Brezilyalı Alex Sandro için Juventus'la görüştüğü iddia edildi.

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor.

Transferde önceliği Icardi'ye veren Galatasaray, sol bek bölgesini ise Juventus'un 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Alex Sandro ile doldurmak istiyor. Sandro'nun opsiyona bağlı olarak 2024'ün haziran ayına kadar uzayan sözleşmesi Galatasaray'ın işini zorlaştırdı. Fakat İtalyan basını, Brezilyalı oyuncunun Çizme temsilcisiyle fesih görüşmeleri yaptığını iddia etti.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR
İtalyan basınında yer alan haberlerde şu ifadeler kullanıldı: "Juventus, Alex Sandro'nun sözleşmesini son haftalarda sezonluk maç sayısına bağlı olarak otomatik yenilemesine rağmen feshetmek için bir çözüm arıyor. Galatasaray, gözlerini Brezilyalı'ya dikmiş durumda. Juventus ile ayrılığı tamamlanır tamamlanmaz onu alabilir." 32 yaşındaki sol bek, bu sezon 37 maçta toplam bin 605 dakika forma giydi. Bu süreçte ise takımına 2 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
Çizme basınında yer alan haberlerin devamında ise güncel piyasa değeri 4.50 milyon euro olan oyuncu için birçok kulübün Juventus'un kapısını çaldığı belirtildi. Fakat oyuncu için temaslarda bulunan kulüpler arasında en istekli ekibin Galatasaray'ın olduğuna vurgu yapıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da, Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Nuno Tavares için bir girişimde bulunmadığını belirterek, Aslan'ın hedefindeki ismin Juventus'un yıldız sol beki Alex Sandro olduğunu yazdı.

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Galatasaray'dan dünya yıldızı sol bek atağı!
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