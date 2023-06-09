Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı sözler! "Jesus'un kalmayacağı kesin gibi..."

Başakşehir, son maçında Trabzon'u yendi. İkinci kez kupa finali oynayacaklar. Kazanma şansını nasıl görüyorsunuz?

"BELÖZOĞLU'NUN TAKIMI DAHA FORMDA VE FİT GÖRÜNÜYOR"

Başakşehir için bardağın dolu tarafında Trabzonspor maçındaki oyunlarının karşılığında Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki oyununa baktığımızda Belözoğlu'nun takımı daha formda ve fit görünüyor. Bardağın boş tarafında ise bu sezon üç büyüklere karşı Belözoğlu'nun tek galibiyetini Beşiktaş maçında tek isabetle almış olması var.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ikişer kez kaybettiler. Emre Belözoğlu, Galatasaray'ı kupada elediği geçiş oyunu taktiği ile bekleyen ve F.Bahçe'nin bitiremediği hücumları kontrataklarla değerlendirmeye çalışacak olan oyun anlayışından vazgeçmez.