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Giriş Tarihi: 9.6.2023 15:47

Gaziantep FK'da Memik Yılmaz dönemi!

DHA
Gaziantep FK’da Memik Yılmaz dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da tek liste ile gerçekleştirilen kongrede Memik Yılmaz başkan seçildi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligden çekilmişti. Kulüpteki bazı futbolcular kiralık olarak başka takımlara gönderilirken, Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yönetim kurmak için görevlendirildi.

Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü kongre kararı almasının ardından tek liste ile girilen seçimde Memik Yılmaz resmen başkan oldu. Ayrıca, kongrede yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile yeni denetim kurulu asil ve yedek üyeleri de seçildi.

"YENİ SEZONUN İLK ADIMINI ATIYORUZ"
Gaziantep futboluna yıllardır yönetici olarak hizmet ettiğini ifade eden Memik Yılmaz, yeni sezonda gurur duyulacak bir takım yaratmak istediklerini dile getirdi. Kırmızı-siyah renklere tüm Gazianteplilerin destek vermesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, 2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen attıklarını anlatarak, şöyle dedi: ''6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Gaziantep futbolunda yaklaşık 15 yıldır yöneticilik görevleriyle her zaman kulüplerimize görevimiz ne olursa olsun elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan bir kardeşiniz olarak sizlerle burada bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremden birkaç gün önce başkanlık görevine geldim. Bu süreç öncesi birçok hayalimiz vardı ancak yaşadığımız depremin ardından olağanüstü durumlarla karşı karşıya kaldık. Kırmızı-siyah renklere tüm Gazianteplilerin destek vermesi gerekiyor. 2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol olduğunun farkındayız ancak Gaziantep şehri tarih boyunca el ele verdiğinde şartlar ne olursa olsun her zaman başarıya ulaşmayı başarmıştır. Şimdi de geçmiş de olduğu gibi tüm Gaziantepliler olarak kırmızı-siyah renklerimize sahip çıkarak bu zorlu yolculukta yanımızda olmasını temenni ediyoruz. Bizler her zamankinden daha dirençli daha motive daha inançlı ve daha umutluyuz. Gurur duyduğum Gaziantep şehrinin bir evladı olarak inşallah başarılı skorlar alarak, Gaziantepli tüm hemşerilerimizin de gurur duyacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ancak biraz önce de bahsettiğim gibi el ele verdiğimiz takdirde hiçbir zorluk bizi yıldıramayacaktır."

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Gaziantep FK'da Memik Yılmaz dönemi!
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