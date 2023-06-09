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Giriş Tarihi: 9.6.2023 09:56 Son Güncelleme: 9.6.2023 09:59

Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası...

Samet YÜKSEL
Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası...

Kaybedilen G.Saray derbisi Portekizli’nin kredisini bitirdi. Daha önce İstanbul’un soğukluğundan şikâyet eden 68 yaşındaki hoca, yıllık 10 milyon Euro’ya Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştı.

Fenerbahçe, pazar günü İzmir'de sezon finaline çıkacak… En son 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u yenerek bu kulvarda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler son finalini 2017-18'de oynamış ancak Akhisar'a kaybetmişti. Kanarya, Başakşehir'le karşılaşacağı mücadeleyi kazanıp 10 yıldır hasret kaldığı kupayı almak isterken, müsabakanın ardından da yeni sezon için düğmeye basılacak. Yolların ayrılacağı ilk isim teknik direktör Jorge Jesus olacak.



KENDİSİNİ GARANTİYE ALDI!
Hem kaçan şampiyonluk hem de Galatasaray derbisinde alınan farklı yenilgi hocanın kalma ihtimalini bitirdi. Kupada mutlu sona ulaşılsa bile Portekizli'ye teşekkür edilecek. İçinde 'kal' denmesi için ufak da olsa bir umut olan tecrübeli hoca, yeni adresi için de görüşmelere başladı. Suudi Arabistan Milli Takımı ile el sıkıştı. Daha önce İstanbul'un çok soğuk olduğunu belirten Jesus böylece sıcak bir coğrafyada görev alacak ve yıllık 10 milyon Euro kazanacak. Portekizli'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'na 2026'ya kadar imza atması bekleniyor.

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Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası...
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