Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Marc Bartra, Real Betis'e dönmek istiyor
Giriş Tarihi: 10.6.2023 13:48 Son Güncelleme: 10.6.2023 14:12

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Marc Bartra, Real Betis'e dönmek istiyor

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Marc Bartra, Real Betis’e dönmek istiyor

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Marc Bartra, verdiği röportajda Real Betis'e dönmeye olumlu baktığını söyledi.

Sezon başında Real Betis'ten transfer edilen ve imza parasıyla birlikte Trabzonspor'da yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Marc Bartra, Mundo Deportivo'ya konuştu.

32 yaşındaki İspanyol yıldıza yeniden Real Betis'e dönmek isteyip istemediği sorulurken, "Betis'in bende ayrı bir yeri var. Elbette yeniden oynamak isterim. Neden olmasın" cevabını verdi.

Girona ve Espanyol gibi La Liga ekiplerinin ilgilendiği Bartra'nın, yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi düşünülüyor. 32 yaşındaki İspanyol stoper bu sezon 40 resmi maçta formayı giydi. Bartra bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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