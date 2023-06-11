İstanbul’da Manchester City destanı

İki kıtanın birleştiği noktada Avrupa'nın iki farklı futbol ekolüne sahipŞampiyonlar Ligi tacı… Simone İnzaghi'nin takımı, özellikle Brozovic-Barella-Hakan üçlüsüyle orta alanı sıkı tutup, topu rakibine verse de City'nin yaratıcı ayaklarına ve oyun kurmasına izin vermedi. 27. dakikada'nin ustaca pasında Haaland, sol çaprazdan fırlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı, Onana tehlikeyi savuşturdu. De Bruyne gibi bir çilingirin 36'da sakatlanıp devre dışı kalması ise İngilizler adına büyük darbe oldu. İlk yarının sonunda topun sahibi yüzdeGuardiola'nın ekibi olsa da bu zaten İnter'in de istediği bir şeydi. Nitekim, defansı gafil yakalayan Martinezönemli bir şans bulurken, Ederson geçit vermedi. City, kuşkunun pençesinde kıvrandığı anlarda Akanji'nin akıl dolu hazırladığı pozisyondaile golü bulup rakibin duvarını kırmayı başardı. M.City'ye tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getirenM.City'nin başında ilk kez dev kupayı kazanan Pep Guardiola, toplamda ise 3. defa Şampiyonlar Ligi'ni aldı. İspanyol teknik adam, Ancelotti'nin ardından Devler Ligi'ni 3 kere kazanan Zidane ile birlikte ikinci sırayı paylaştı. Daha önce Barcelona'da bir sezonda 3 kupa kazanan Guardiola, Manchester City'de de bunu tekrarlayarak bu başarıya iki kez ulaşan ilk teknik direktör oldu.Manchester City'nin, İnter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti. 32 yaşındaki oyuncu, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih'e kaybetmişti. Devler Ligi'nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk final oynamış ancak kupaya ulaşamamışlardı.Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldıran ilk Türk olan İlkay Gündoğan şöyle konuştu: İnanılmaz mutluyum.Sahada en kolay şeyleri en yüksek düzeyde yapmak istiyorum. Bütün sezon boyunca bu finaller için hazırlanıyoruz.Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu dün geceki finalde gösterdiği mücadelesine rağmen beklediği yeterli performansı sergileyemedi. 84 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha, 34 kez topla buluştu, yüzde 77 pas isabeti yakaladı ve 1 isabetsiz şut girişiminde bulundu. 2 defa da rakiplerinden top kaptı.İnter,tarihinde dördüncü kez kupayı almanın hayaliyle geldiği İstanbul'da umduğunu bulamadı. Bu sezon 3 Avrupa kupasında da finale kalmayı başaran İtalyan takımları (Fiorentina/Konferans Ligi, Roma/Avrupa Ligi, İnter/ Şampiyonlar Ligi) finalde kupayı kazanamadı.Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olan takım sadece müzesini değil, kasasını da doldurdu. Bu aşamaya kadar aldıkları ücretlerle gücüne güç katan ve finalde de hedefe ulaşan M.City, tam 20 milyon Euro gelir elde etti. Kaybedene de final oynadığı için 15.5 milyon Euro verildi.