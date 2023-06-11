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Giriş Tarihi: 11.6.2023 23:53

Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'den şık hareket

Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’den şık hareket

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe, rakibi Başakşehir'i alkışlayarak şık bir harekete imza attı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig şampiyonu GalatasarayNef Stadı'nda oynanan maçta alkışlamamıştı.

Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör Jorge Jesus kupa töreninde ikincilik madalyalarını alan Başakşehirli futbolcuları ve hakemleri koridor yaparak alkışladı.

Fenerbahçe taraftarları ise eski kaptan, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler ise maçın yıldızı ödülünü aldı.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir Ak Parti Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim etti. Fenerbahçeli oyuncular kupa coşkusunu yaşadı.

Başakşehir takımı oyuncuları da kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi alkışladı.

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Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'den şık hareket
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