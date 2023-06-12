Beşiktaş’ta Geoffrey Kondogbia gelişmesi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, öncelikli hedefleri arasında yer alan isimlerin transferlerini bir an önce bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, transferde genç isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Can Uzun ismi de radara girdi. Nürnberg'in U19 takımında futbol hayatını sürdüren ve özellikle bu sezon performansıyla büyük potansiyel taşıdığını gösteren 17 yaşındaki forvet, 22 maçta 21 gol ve 6 asist kaydetti.

KARTAL, ATLETICO'DAN YANIT BEKLİYOR!

Siyah-beyazlıların orta saha transferi konusunda ön plandaki hedeflerinden biri de İspanya La Liga devi Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia... 30 yaşındaki Orta Afrikalı futbolcu için İspanyol kulübüyle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran idareciler, 8 milyon Euro'luk geri dönüş almıştı. Bu rakamı çok bulan ve Kırmızı-Beyazlılar'a 4 milyon Euro öneren Siyah Beyazlılar, Atletico'dan gelecek yanıtı bekliyor.

OYUNCUYA OLUMLU YANIT

Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'un ayrılığı sonrasında orta sahada çift yönlü olarak değerlendirebileceği bir isim alınmasını isteyen Şenol Güneş'in de onayı sonrasında bu transferde girişimler hızlandı. Kartal, bu transferde Atletico'yu indirime ikna edebilirse operasyonu tamamlamayı amaçlıyor. Öte yandan Kartal, 2.5 milyon euroluk maaş talebinde bulunan 1,88'lik futbolcunun menajerine ise olumlu yanıt verdi. (Fanatik)