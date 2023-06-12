Isco’nun yeni adresi belli oldu!

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra birçok takıma yazılan Isco yeni bir maceraya atılıyor. 6 aydır boşta olan Isco'nun yeni adresi belli olmak üzere. Bir dönem Türk kulüplerine de yazılan Isco'nun yeni takımının Rayo Vallecano olacağı bildirildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre La Liga ekibi, Isco'nun transferinde sona geldi. Haber detayında Isco'nun Rayo Vallecano için görkemli bir transfer olacağı aktarıldı. Isco'nun kariyerini daha az baskı yaşayabileceği bir takımda sürdürmek istediği ve bu yüzden Vallecano'yu tercih ettiği vurgulandı.

Haberde İspanyol yıldız için Porto'nun ciddi girişimlerde bulunduğu ancak transferin teknik direktör Sergio Conceiçao'ya takıldığı belirtildi. Isco'nun 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Union Berlin'in kapısından döndüğü de hatırlatıldı. Real Madrid 2013-14 sezonu başında Isco'yu Malaga'dan 30 milyon Euro'ya transfer etmişti. Oyuncu 2022-23 sezonunda bedelsiz şekilde Sevilla'ya imza atmıştı.