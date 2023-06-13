Beşiktaş’ta stopere 3 aday! Hien, Mujakic, Tormena...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, uyum sorunu yaşadığı gerekçesiyle İngiltere'ye dönmek istediğini bildiren Romain Saiss'in yerine oyuncu arayışını sürdürüyor.

HİEN'DE RAKİP ATALANTA

Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş, takviye için ciddi uğraş veriyor. Beşiktaş, Serie A takımlarından Verona'nın İsveçli stoperi Isak Hien'i gündemine almıştı. Hien için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Atalanta'nın da başarılı stopere talip olduğu ortaya çıktı. Atalanta'nın bu transfer için 8 milyon Euro ayırdığı iddia edildi.

MUJAKİC RADARA GİRDİ

Avrupa'dan çok sayıda futbolcuyu takibe alan kulübün scout ekibinin Türkiye'den tavsiye ettiği ilk isim, Ankaragücü'nde forma giyen Nihad Mujakic oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Boşnak oyuncunun transferi için çalışmaların başladığı öğrenildi.

TORMENA İÇİN ISRAR SÜRÜYOR

Sağ stoper bölgesine takviye yapmak için dört koldan arayışta olan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda birçok ismi gündemine aldı. Bunlardan birisi de Braga'lı Vitor Tormena de Farias... Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de izleyip beğendiği Tormena için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Kartal, 1 sezon sözleşmesi kalan oyuncu için 3.5 milyon Euro'nun biraz daha aşağısında bir rakamla masaya oturacak. (Fanatik)