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Giriş Tarihi: 13.6.2023 11:19 Son Güncelleme: 13.6.2023 11:21

Enner Valencia, Fenerbahçe'den rekor kırarak ayrıldı!

İHA
Enner Valencia, Fenerbahçe’den rekor kırarak ayrıldı!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu. Ekvadorlu forvet, attığı gollerle adını sarı-lacivertli kulübün tarihine yazdırdı. 9. haftada Karagümrük'e karşı 3 gol atan Valencia, ilk kez hat-trick yaparken, 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Valencia, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonu başında transfer olan Enner Valencia, 3 sezon formasını terlettiği takımdan Türkiye Kupası ve gol krallığı ile ayrıldı. İlk sezon birçok müsabakada kanat forvet olarak görev yapan Valencia, 34 lig maçında 12 gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezona hem ligde hem Avrupa kupalarında gollerle başladı fakat yaşadığı sakatlık sonrası daha az süre aldı. Enner, söz konusu sezonda 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE'DEN ENNER VALENCİA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

SEZONU GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI

Takımın başına Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte takımın birinci forveti olan Enner Valencia, 2022-2023 sezonuna adeta fırtına gibi başladı. SüperLig'in ilk 3 maçında rakip filelere ikişer gol atan Valencia, 4. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmış ve bu da kendisinin Fenerbahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartı olarak kayıtlara geçmişti.

9. haftada Karagümrük'e karşı 3 gol atan Valencia, ilk kez hat-trick yaparken, 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Valencia, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu.

Sezon sonunda 87 golle ligin en golcü takımı Fenerbahçe'de, Enner Valencia 29 golle gol krallığında zirvede yer aldı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Valencia, Fenerbahçe tarihinin 16. gol kralı olarak adını tarihe yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın, 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golle, 'bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kıran Enner Valencia, 'sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' rekorunu da egale etti. Rekorun daha önceki sahibi Aykut Kocaman, 1988-1989 sezonunu 29 golle, gol kralı olmuştu.



2022 DÜNYA KUPASI'NDA DA DİKKAT ÇEKTİ

İlk kez kış aylarında düzenlenen Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'nın kaptanı olarak mücadele eden Valencia, turnuvanın açılış golünü atarken, ilk 2 maçta 3 gol kaydederek ülkesine 4 puan kazandırdı. Enner'in bu performansı uluslararası medyada geniş yer buldu.



SON MAÇINDA KUPA KALDIRDI

Sarı-lacivertli formayla toplam 116 karşılaşmada görev alan Valencia, 59 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu. Valencia, Süper Lig'de ise 90 maçta 48 kez fileleri sarstı. Son maçına Ziraat Türkiye Kupası finalinde çıkan Ekvadorlu forvet, Fenerbahçe kariyerini de kupa şampiyonluğu ile noktaladı.

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Enner Valencia, Fenerbahçe'den rekor kırarak ayrıldı!
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