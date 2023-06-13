Enner Valencia, Fenerbahçe’den rekor kırarak ayrıldı!

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonu başında transfer olan Enner Valencia, 3 sezon formasını terlettiği takımdan Türkiye Kupası ve gol krallığı ile ayrıldı. İlk sezon birçok müsabakada kanat forvet olarak görev yapan Valencia, 34 lig maçında 12 gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezona hem ligde hem Avrupa kupalarında gollerle başladı fakat yaşadığı sakatlık sonrası daha az süre aldı. Enner, söz konusu sezonda 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.