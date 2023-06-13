Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! "Para için Suudi Arabistan'a gidecek biri değil"

Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk, bir televizyon kanalında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğine dair fikrini paylaştı. Öte yandan Sergen Yalçın ve Fenerbahçe iddialarına da değindi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Icardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz. Önce kendi karar verecek. Sonra kulübü karar verecek. PSG satacak mı, ne kadar isteyecek. Ailesi var. Birçok farklı şey var. Yakın zamanda belli olur diye düşünüyorum. İçimi rahatlatan, kulübümüzün Icardi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. Galatasaray Kulübü, üzerine ne düşerse onu yapacak. Bir de Icardi burayı seviyor."

"Arabistan tabii ki, bu sene için korkulu rüya. Hangi oyuncuya gitseniz, Arabistan'dan teklif var, orayı bekliyoruz falan var. Icardi için de konuşuluyor, Para için Arabistan'a gidecek biri değil. Umudumuz, mutlu olduğu Galatasaray'da kalması. Lige de hava getirdi. Lige de katkı sağladı. Kalmasını istiyoruz."

"ARDA GÜLER'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

"Arda Güler'i çok beğeniyorum. Çok büyük futbolcu olacak. Bu sene belli bölümden sonra oynadı. Uzun süre oynamadı. Herkes Arda Güler'i seyretmek istedi. Arda Güler oynadığında insanların maça ilgisi artıyor. Ne olacak, nasıl yapacak. Çok beğeniyorum. Hep söylüyorum, yurt dışında da kiminle konuşsak, hangi oyuncu deseler burada Arda Güler çok öne çıkıyor. Milli takım için, Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınız zaman belki de birinci sırada yazılacak isim Arda Güler. Çok güvenilmedi, biraz geç oldu. Hem taraftar, hem medya o kadar bastırdı ki oynatılmaya mecbur kalındı. Oynayınca da etkiledi."

"SERGEN YALÇIN BAŞARILI OLACAKTIR"

Okan Buruk, Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın için şu ifadeleri kullandı:

"Nereye giderse gitsin başarılı oldu. Başarılı oyunlar oynattı. Şampiyon takımlara oyun olarak çok uyuyor Sergen Hoca'nın uyumu. Akıllı bir kere. Ligi, oyuncuyu, oynanacak oyunu biliyor. Bir yere giderse yine başarılı olacaktır."